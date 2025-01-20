İsrail, 90 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail, Gazze Anlaşması kapsamında 69'u kadın 20'si çocuk olmak üzere 90 Filistinliyi serbest bıraktı.
Gazze ateşkes anlaşmasının birinci aşamasında yer alan şartların tamamlanmasının ardından İsrail 90 rehineyi serbest bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren İsrail Hapishaneler Otoritesi, Filistinli tutukluları serbest bırakmak için Ofer Hapishanesi'ne nakletti.
Ofer Hapishanesi'ne getirilen Filistinliler'in serbest bıraklması için İsrail'in yapacağı operasyonun saati beklendi. Saatler süren beklemenin ardından Ofer Hapishanesi'nden çıkış yapan otobüslere bindirilen Filistinliler topraklarına döndü.