İsrail ABD’nin bu silahı kullanması için can atıyor: Nükleer silahtan farksız

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 6 gündür devam ediyor. İsrail, İran’ın nükleer ve askeri tesislerini hedef alırken, aralarında Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Ordusu komutanının da olduğu çok sayıda üst düzey askeri yetkiliyi öldürdü. İran ise İsrail’in Tel Aviv gibi büyük kentlerini füzelerle vurdu.

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların yerleşik bir savaşa dönüşmesinde endişe edilirken Netanyahu yönetimi ABD’nin mutlaka İran’a karşı saldırıya geçmesini istiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump’ı savaşa katılması için ikna etmeye çalışıyor. Ancak gelen son haberlere göre Trump henüz bu konuda bir karar vermedi.

Analistler, İsrail’in bu ısrarının İran’ın nükleer tesislerini yok edebilecek çapta silahlarının olmadığı için ABD silahlarına ihtiyaç duyduğunu ve bu yüzden Trump’ı ikna etmek için yoğun çaba harcıyor

İŞTE İSRAİL’İN ÇOK İSTEDİĞİ O SİLAH

İsrail, İran’ın yerin 2 bin metre altındaki nükleer tesisleri vuramıyor. Bu yüzden ABD silahlarına ihtiyaç duyuyor. ABD yönetimi bir süre önce bölgeye ek birlikler ve uçak gemisi gönderdi.

Uçak gemisinde yer alan uçaklar İran’ın nükleer tesislerini vurabilecek çapta bombalar ile donatıldı. GBU-57, yani Dev Mühimmat Delici (Massive Ordnance Penetrator), yaklaşık 13 bin 600 kilogram ağırlığında ve 60 metre derinlikteki kayaları delmek üzere tasarlandı.

Bu dev bomba, daha önce hiç kullanılmadı ve nükleer olmayan en güçlü mühimmatlardan biri.

Zira GBU-57, nükleer silahların siyasi risklerini taşımadan benzer etkiyi yaratacak şekilde geliştirildi.

Uzmanlar, bu bombanın özellikle İran’ın dağ altına gömdüğü Fordow uranyum zenginleştirme tesisi gibi hedeflere ulaşma konusunda en etkili araç olduğunu söylüyor.

Şu anda ABD ordusunda bu bombalardan yaklaşık 20 adet bulunuyor ve B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla taşınmak üzere hazırda bekletiliyor.

ABD şu ana dek İsrail’in saldırılarına katılmadı fakat bölgeye ikinci bir uçak gemisi grubu ve 30'dan fazla hava tankeri göndererek askeri varlığını artırdı. Hava tankerlerine F-35'ler eşlik etti.

Eski Pentagon yetkilisi William Wechsler ise en başarılı sonuç için ABD’nin B-2 ile gerçekleştireceği bir saldırının en etkili yol olacağını ifade etti.