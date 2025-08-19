İsrail, ABD’ye UNIFIL misyonunun sona erdirilmesi çağrısında bulundu

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya UNIFIL'in Lübnan'ın güneyindeki misyonunun sona erdirilmesini resmen talep eden mektup gönderdi.

Bakan Saar, mektupta en başından itibaren Lübnan'ın güneyine geçici olarak görevlendirilmesinin amaçlandığını söylediği UNIFIL'ın "temel misyonu olan Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyine yerleşmesini engellemede başarısız olduğunu” öne sürdü.

Saar, UNIFIL’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporlarda sürekli olarak Lübnan’a ilişkin yanıltıcı bir tablo ortaya koyduğunu iddia etti.

BM Barış Gücü’nün Lübnan’daki misyonunun derhal sona erdirilmesini isteyen Saar, mektubunda, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine yeniden konuşlanmasını ve UNIFIL’in mevzilerini düzenli şekilde tahliye etmesine imkan verilmesi için görev süresinin altı aydan bir yıla kadar geçici uzatılmasını alternatif olarak desteklediklerini de belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın, önümüzdeki hafta Washington'a yapacağı ziyarette ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşmesi bekleniyor.

UNIFIL'İN KURULUŞU VE 1701 SAYILI KARAR

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.