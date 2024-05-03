İsrail ablukasındaki Gazzeliler "nefes almak için" sahile akın ediyor

İsrail ablukasındaki Gazzeliler "nefes almak için" sahile akın ediyor
Kaynak: AA
İsrail’in soykırım yaptığı Filistin’de insanlar, savaşın travmasını bir nebze olsun unutmak için sahile akın ediyor.
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İsrail ablukasındaki Gazzeliler "nefes almak için" sahile akın ediyor 1

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas’a bağlı El Kassam Tugayları tarafından düzenlenen saldırı sonrası Filistin’de adeta soykırım yapıyor.

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İsrail ablukasındaki Gazzeliler "nefes almak için" sahile akın ediyor 2

İsrail’in katliamlarında şimdiye kadar 34 binden fazla Filistin’li hayatını kaybederken, 77 binden fazla kişi ise yaralandı.

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İsrail ablukasındaki Gazzeliler "nefes almak için" sahile akın ediyor 3

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik acımasız saldırı ve ambargo aylardır aralıksız sürerken, savaşın gölgesinde yaşamlarını sürdüren Filistinliler "nefes almak için" sahile akın ediyor.

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İsrail ablukasındaki Gazzeliler "nefes almak için" sahile akın ediyor 4

Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah kentindeki Filistinliler, sahile gelerek vakit geçirdi.

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İsrail ablukasındaki Gazzeliler "nefes almak için" sahile akın ediyor 5
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İsrail ablukasındaki Gazzeliler "nefes almak için" sahile akın ediyor 6
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İsrail ablukasındaki Gazzeliler "nefes almak için" sahile akın ediyor 7
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İsrail ablukasındaki Gazzeliler "nefes almak için" sahile akın ediyor 8
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İsrail ablukasındaki Gazzeliler "nefes almak için" sahile akın ediyor 9
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İsrail ablukasındaki Gazzeliler "nefes almak için" sahile akın ediyor 10
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İsrail ablukasındaki Gazzeliler "nefes almak için" sahile akın ediyor 11
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İsrail ablukasındaki Gazzeliler "nefes almak için" sahile akın ediyor 12
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İsrail ablukasındaki Gazzeliler "nefes almak için" sahile akın ediyor 13
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İsrail ablukasındaki Gazzeliler "nefes almak için" sahile akın ediyor 14
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İsrail ablukasındaki Gazzeliler "nefes almak için" sahile akın ediyor 15
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