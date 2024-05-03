İsrail ablukasındaki Gazzeliler "nefes almak için" sahile akın ediyor

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas’a bağlı El Kassam Tugayları tarafından düzenlenen saldırı sonrası Filistin’de adeta soykırım yapıyor.
İsrail’in katliamlarında şimdiye kadar 34 binden fazla Filistin’li hayatını kaybederken, 77 binden fazla kişi ise yaralandı.
Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik acımasız saldırı ve ambargo aylardır aralıksız sürerken, savaşın gölgesinde yaşamlarını sürdüren Filistinliler "nefes almak için" sahile akın ediyor.
Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah kentindeki Filistinliler, sahile gelerek vakit geçirdi.