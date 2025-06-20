İsrail algı peşinde: “Sürecin kazananı Araplar olacak”

Tel Aviv yönetimi, Soroka Tıp Merkezi’ne yönelik saldırı üzerinden İran’ı hedef gösterirken, Filistin’de süren sivil kayıplar kamuoyunun gündeminden düşürülmek isteniyor. İsrail’in Avusturya Büyükelçisi David Roet’in sığınakta olduğunu söylemesi ve “Arap devletleri bu süreçten kazançlı çıkacak” açıklaması, Tel Aviv’in savaşı bölgesel fırsata dönüştürme arzusunu açık ediyor.

Almanya’da büyüyen, İran asıllı siyasetçi Arye Sharuz Shalicar ise savaşın yedinci gününde süreci İsrail lehine yorumluyor. Shalicar’a göre, “Altı Gün Savaşı’ndan bu yana en büyük başarı” elde edildi. Ancak bu açıklama, İsrail’in sistematik askeri gücünü meşrulaştırma çabası olarak değerlendiriliyor.

Shalicar, İran’ın çevresindeki direniş kuşağının kırıldığını, nükleer tesislerin hedef alındığını ve komuta kadrolarının etkisiz hale getirildiğini ileri sürüyor. Ancak bu iddialar, bölge halklarının yaşadığı yıkımı ve kuşatma altındaki Gazze’nin içinde bulunduğu insani krizi gölgede bırakıyor.

İsrail’in Abraham Anlaşmaları çerçevesinde yeni Arap devletleriyle yakınlaşma planları, Filistin halkı açısından yalnızlaştırıcı bir jeopolitik senaryoya işaret ediyor.