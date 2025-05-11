İsrail askeri, Filistinli aktiviste kurşun yağdırdı

İsrail özel kuvvetlerinin, Batı Şeria’nın Nablus şehrinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Filistinli aktivist Rami El-Kahhin hayatını kaybetti.

İsrail özel kuvvetleri, Batı Şeria’nın Nablus kentinde gerçekleştirdikleri silahlı operasyonda 30 yaşındaki Filistinli aktivist Rami El-Kahhin’i öldürdü. Filistinli kılığına giren İsrail askerlerinin, El-Kahhin’i planlı bir şekilde hedef aldığı ve olayın ardından cansız bedenine el koyduğu bildirildi.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Perşembe günü gerçekleştirilen saldırı, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Filistinli sivil kıyafetleriyle hareket eden bir İsrail Özel Kuvvetleri mensubunun, Rami El-Kahhin’in yanına yaklaştığı ve kısa mesafeden defalarca ateş açtığı görüldü. El-Kahhin olay yerinde hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİNE EL KONULDU

Saldırının ardından olay yerine gelen diğer İsrailli askerlerin, El-Kahhin’in cesedine el koyarak bölgeden ayrıldığı bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, El-Kahhin’in ölümünü resmi olarak duyururken, saldırının ardından bölgede tansiyonun yükseldiğini açıkladı.

SALDIRI SONRASI ÇATIŞMALAR ÇIKTI

Rami El-Kahhin’in öldürülmesinin ardından Nablus’un sokaklarında İsrail askerleri ile Filistinli siviller arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda 9 kişi yaralanırken, 35 kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi. Bölgedeki gerginliğin sürdüğü ve olayın yeni protestoları tetikleyebileceği belirtiliyor.