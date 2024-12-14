İsrail askeri üsleri vuruyor! Şam'da şiddetli patlama

İsrail, Beşar Esad rejiminin devrildiği Suriye'de birçok yere hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail, başkent Şam'ın stratejik bölgesi olan Kasyun Dağı çevresinde Esad'in kardeşi Mahir Esad'in daha önce komuta ettiği 4. tümenin karargahına hava saldırısı düzenledi.

Tel Aviv yönetimi ayrıca, Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesindeki "Bilimsel Araştırma Merkezi"ni hedef aldı.

Ayrıca Suveyda'danın kuzeyindeki Halhala Askeri Havalimanı da İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından Baas rejimi ve Esad iktidarının çöküşe girmesiyle İsrail, Suriye'deki askeri imkanları yok etmek amacıyla yüzlerce hava saldırısı düzenledi.