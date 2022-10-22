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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 19:26
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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki kontrol noktasında bir Filistinliye ateş açtı.

Açılan ateş sonucu başından ağır yara alan Filistinli Rabi Arefe Rabi (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre saldırı Kalkilya'nın güneydoğusundaki En-Nebi İlyas köyü yakınında bulunan 109 numaralı kontrol noktasında gerçekleştirildi.

İsrail makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. (AA)

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