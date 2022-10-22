İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki kontrol noktasında bir Filistinliye ateş açtı.

Açılan ateş sonucu başından ağır yara alan 32 yaşındaki Filistinli Rabi Arefe Rabi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre saldırı Kalkilya'nın güneydoğusundaki En-Nebi İlyas köyü yakınında bulunan 109 numaralı kontrol noktasında gerçekleştirildi.

İsrail makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, "Filistinli çiftçilere destek" etkinliğine müdahale etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta beldesinde zeytin toplayan Filistinli çiftçiler ile onlara destek veren yerli ve yabancı aktivistlere müdahalede bulundu.

Yatta beldesine bağlı Tuvane köyü İdari Meclis Başkanı Muhammed Rabi, onlarca yerli ve yabancı aktivistin, bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik ihlallerine karşı zeytin hasadına destek için köyde toplandığını söyledi.

İsrail askerlerinin sabah saatlerinden itibaren köyü araç girişine kapattığını, aktivistlerin zeytin bahçelerine yürüyerek ulaşmak zorunda kaldığını aktaran Rabi, İsrail güçlerinin çiftçilere desteği engellemeye çalıştığını belirtti.

Rabi, askerlerin çiftçilere ve aktivistlere yoğun şekilde göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiğini ve kalabalığı dağıttığını aktardı.

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarıyla Mücadele Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun "Filistinli çiftçilere destek" etkinliğinin yapılacağı El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinin girişini "askeri bölge" ilan ettiği belirtildi.

Filistinli sivil toplum kuruluşları, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleriyle çevrili Mesafir Yatta bölgesinde yerleşimcilerin saldırılarına ve İsrail'in arazilere el koyma çabalarına karşı zeytin toplama etkinliği gerçekleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.