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İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi yaraladı

Kudüs'te abluka altındaki Şuafat Mülteci Kampı ile dayanışma adına Batı Şeria'da çeşitli bölgelerde düzenlenen gösterilere İsrail askerleri tarafından yapılan müdahalede çok sayıda Filistinli yaralandı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 18:16
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İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi yaraladı
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Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Batı Şeria'nın merkezi Ramallah ve el-Bire kentlerinde gösteri düzenleyen Filistinli gençlere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermilerle ateş açtı, göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu kent girişlerinde yaşanan gerilimlerde bazı Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ayaklarından gerçek mermi ile yaralandığı belirtildi. Açıklamada, alandaki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.

Ayrıca, İsrail askerleri tarafından kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca Filistinliye de sahada sağlık müdahalesi yapıldığı kaydedildi.

Nablus'un güneyindeki Sabastiya beldesi, Halil kentindeki Beyt Emr ve Bab ez-Zaviye semti ile Beyt Lahim kentinin kuzey girişinde de Şuafat Mülteci Kampı'ndaki ablukaya karşı düzenlenen gösterilere İsrail askerleri tarafından benzeri müdahaleler yapıldı.

Filistin'deki çeşitli gruplar ve aktivistler halka Şuafat sakinlerinin yanında yer almaları için çağrılarda bulunmayı sürdürüyor. (AA)

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