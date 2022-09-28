İsrail askerleri Cenin'de 4 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'na bu sabah saatlerinde düzenlediği baskında 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 44 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamada ölenlerin Ahmed Alawneh, Abed Hazem, Mohammad al-Wanneh ve Mohammad Abu Naa'sah olduğu aktarıldı.

Yerel basın, Ahmed Alawneh'in 24 yaşında olduğunu ve Filistin Yönetimi istihbarat subayı olarak çalıştığını söyledi. Alawneh'in İsrail askerleri tarafından vurulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.