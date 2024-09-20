İsrail askerleri Filistinli'nin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attı. İnsanlık dışı olay

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail askerleri Filistinli'nin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attı. İnsanlık dışı olay

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen bir Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attı. Görüntülerin ortaya çıkması büyük tepkilere neden oldu.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinin Kabatiya beldesine bugün baskın düzenledi. Baskında bir evi kuşatan İsrail askerlerinin saldırısında 3 Filistinli öldü.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri 3 Filistinlinin cenazesini bulundukları evin çatısından aşağı attı.

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Sosyal medyada yer alan görüntüde, 3 İsrail askerinin ölen Filistinlilerin cenazelerinin bulunduğu binanın çatısında olduğu görülüyor.

Askerlerden birinin ölen Filistinlilerden birinin cenazesini teklemeyerek çatının kenarına ittiği cep telefonu kamerasına yansıyor. Daha sonra bu Filistinlinin naaşı İsrail askerince çatıdan aşağı atılıyor.

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