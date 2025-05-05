İsrail askerleri Gazze’de cinsiyet açıklama partisi için bir binayı havayı uçurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail askerleri Gazze’de cinsiyet açıklama partisi için bir binayı havayı uçurdu

İsrail askerleri, cinsiyet açıklama partisi için Gazze Şeridi’ndeki bir binayı havaya uçurdu.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nde işledikleri suçlara bir yenisini daha ekledi.

Gazze Şeridi’nde 3 Mayıs’ta kaydedilen görüntülerde, İsrail askerlerinin cinsiyet açıklama partisi için Gazze Şeridi’ndeki bir binayı havaya uçurduğu görüldü.

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Patlamanın ardından binadan mavi dumanlar yükseldi. Çıkan dumanın ardından İsrail askerleri kahkaha atarak kutlama yaptı.

Cinsiyet açıklama partisi, yeni doğacak bebeğin cinsiyetinin aile ve arkadaşlarla birlikte kutlama eşliğinde açıklandığı bir etkinlik olarak biliniyor. Pembe duman kız, mavi duman erkek çocuk anlamına geliyor.

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