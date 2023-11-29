İsrail askerleri 'insani araya' rağmen Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalara verilen “insani arayı” ihlal ederek 3 Filistinliyi öldürdü.

KAYNAK: AA
İsrail askerleri 'insani araya' rağmen Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail Ordu Sözcüsü, saldırıyı “silahlı Filistinlilerin tehdit oluşturduğu” gerekçesiyle savundu.

“İnsani arayı” ihlal edildi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi’nde “silahlı olduğunu” ileri sürdüğü 3 Filistinlinin “insani arayı” ihlal ettiğini iddia etti. Hagari, “İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu” iddiasında bulunduğu 3 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

Filistinli gruplardan açıklama yok

Saldırıya ilişkin Filistinli gruplardan henüz açıklama yapılmadı. Gazze Şeridi’nde İsrail ile Hamas arasında 10 Mayıs’ta başlayan çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda şu ana kadar 230’dan fazla Filistinli ve 12 İsrailli hayatını kaybetti.

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