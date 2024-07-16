İsrail askerleri İsraillileri vurdu

İsrail askerleri Batı Şeria’da İsraillilere ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı. İsrailli askerlerin, ‘Dur’ ihtarına uymayan 3 kişiye ateş açtığı öğrenildi. Yaralanan kişilerin Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimciler olduğu belirtiliyor. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin aracına ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, dün gece Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ait araca ateş açıldı. Araçta bulunan 3 İsraillinin cam kırıklarıyla hafif yaralandığı bildirildi. İsrail ordusunun çevrede arama başlattığı belirtildi.
İsrail ordusunun işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 4 milyon Filistinli, İsrail askeri kanunları gölgesinde yaşıyor. İsrail askerleri, yollarda kontrol noktaları kurtararak Filistinlilerin araçlarını durdurup denetleyebiliyor.
İsrail askerlerine, Batı Şeria'da silah kullanabileceği geniş yetkiler tanımlı. Uluslararası hukuk ve insan hakları örgütleri, İsrail ordusunu, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı orantısız güç kullanmakla eleştiriyor.