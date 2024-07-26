İsrail askerleri yine Batı Şeria'ya baskın düzenledi

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail güçleri Kalkilya kentine düzenledikleri baskında bir aracı takip edip ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Kalkilya'ya bağlı Azzun beldesinde gerçekleşen olayda iki Filistinlinin yaralandığını ve yaralıların Kalkilya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını duyurdu. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemlendi.

Bu tarihten itibaren, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 589 Filistinli hayatını kaybetti.