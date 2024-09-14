İsrail askerlerinden Batı Şeria’da Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcilere koruma

İsrail, Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürürken, Batı Şeria'da da baskınlarına devam ediyor. El Halil kentinde, İsrail askerleri çok sayıda Yahudi yerleşimciyi koruma altına alarak, yasadışı yerleşimcilerin Filistinlilere saldırmasına ve hakaret etmesine göz yumuyor. Silah taşıyan ve Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren birçok Filistinli ise İsrail güçleri tarafından gözaltına alınıyor ve bölgede baskınlar düzenleniyor.

El Halil'in Eski Şehir bölgesi yetkilisi Badr al-Din al-Daour al-Tamimi, "İsrail ordusunun buradaki varlığı, Filistinli nüfusu iten, hayalet şehre çeviren ve nüfusu kovan bir ortam oluşturacak gibi görünüyor. Ancak Filistinli nüfus, evlerinde ve topraklarında kalmaya kararlı," dedi.

Al-Tamimi ayrıca, "İsrailliler, Filistinlilere karşı kin ve nefret dolu bir hikaye anlatıyorlar ve yerleşimciler de Yahudi din adamlarının anlattığı hikayeye dayanarak Filistin halkına zor bir yaşam sunmak ve onlara saldırmak için çalışıyorlar. Burası efendimiz İbrahim'in toprağıdır, ona selam olsun. Biz ona sadık kalacağız, ona yapışacağız ve onu terk etmeyeceğiz," ifadelerini kullandı.