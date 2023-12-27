İsrail askerlerine verilen skandal emir ortaya çıktı! Tarih bunu utanarak yazacak

Kaynak: AA
İsrail askerlerine verilen skandal emir ortaya çıktı! Tarih bunu utanarak yazacak
Gazze Şeridi'nde bulunan Şucaiyye bölgesinde, 15 Aralık’ta üç rehinenin İsrail güçleri tarafından öldürülmesi için başlatılan soruşturma sonucu raporda yazanlar ortaya çıktı.

Gazze Şeridi'nde bulunan Şucaiyye bölgesinde, 15 Aralık’ta üç rehinenin İsrail güçleri tarafından öldürülmesi için başlatılan soruşturmanın raporunda, askerlere "kendilerine yaklaşan, yetişkin bütün erkeklere ateş açma emri" verildiği yer aldı.

İsrail ordusu,15 Aralık'ta yazılı bir açıklama yapmış ve "İsrail ordu güçleri, Şucaiyye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler, onlara ateş açtı ve öldürüldüler." demişti.

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde “ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı” belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail’e nakledildiği ve ardından cesetlerin, üç İsrailli rehineye ait olduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.

Ayrıntılı incelemenin ardından cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir rehineye ait olduğunun belirlendiği açıklanmıştı.

CAN KAYBI 20 BİN 915

Öte yandan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında katledilenlerin sayısının son 24 saatte 241 artarak 20 bin 915’e yükseldiğini duyurdu.

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