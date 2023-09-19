İsrail askerlerinin elinden vurduğu foto muhabiri Eşref Ebu Amra ameliyat edildi

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında yaralanan ve tedavisinin devamı için İstanbul'a gelen Anadolu Ajansı için serbest çalışan Filistinli foto muhabiri Eşref Ebu Amra, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'den dün sabah gelen tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan Amra'nın tedavisi, hastanenin El Cerrahisi Bölümü'nde sürdürülüyor.

Elinde oluşan enfeksiyon sebebiyle tedavi altına alınan Amra, sabah saatlerinde ameliyat edildi. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından odasına alınan Amra'yı meslektaşları yalnız bırakmadı.

Ameliyatı yapan El Cerrahisi Uzmanı Dr. Okyar Altaş, operasyonun gayet başarılı geçtiğini söyledi.

Eşref Ebu Amra'nın kapsül çarpması sonucunda elinde parçalı bir kırık oluştuğunu anlatan Altaş, "Oradaki meslektaşlarımız gerekli müdahaleleri yapmışlar. Biz de hastanemizde karşıladıktan sonra hastamızın parmağı kaldıran kirişlerinde bazı yırtıklar ve o bölgede enfeksiyon tespit ettik. Onları yeterince temizledik. Şimdi burada antibiyotik tedavisiyle beraber kırığını takip etmeye devam edeceğiz." bilgisini verdi.

"TÜRK HALKINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Filistinli foto muhabiri Amra, ameliyat sonrasında yaptığı açıklamada, kolunun ve kemiklerinin çok zarar gördüğünü dile getirdi.

Ona atılan bombanın eline isabet ettiğine dikkati çeken Amra, "Elim ve kemiklerim çok büyük zarar gördü. Gazze'deki doktorlar parmaklarımın kesilmesi gerektiğini açıkladılar. Ama Türkiye'de Anadolu Ajansının büyük uğraşları sonrasında Allah'a şükürler olsun, Türkiye'ye geldik." diye konuştu.

Türkiye'deki güzel karşılamadan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AA'ya teşekkür eden Amra, "Beni İstanbul'da, hastanelerinde karşıladıkları için Türk Hükümeti ve Türk halkına çok teşekkür ediyorum. İnşallah parmaklarım iyileşir ve ileriki günlerde kesilmeye gerek kalmaz." ifadelerini kullandı.

Amra, elindeki fotoğraf makinesini gören İsrail askerlerinin kasıtlı olarak eline ateş ettiğini belirterek, olayı herkesin gördüğünü kaydetti.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ameliyat edilen Filistinli foto muhabiri Eşref Ebu Amra'yı ziyaret etti.

Doktorlardan Amra'nın son durumunu öğrenen Özhan, foto muhabirinin tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında Mescid-i Aksa ve Filistinli tutuklulara destek amacıyla 15 Eylül'de düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, 2013'ten bu yana Anadolu Ajansı için serbest çalışan Filistinli foto muhabiri Eşref Ebu Amra'yı elinden yaralamıştı.