İsrail askerlerinin paylaştığı görüntüler dehşete düşürdü. Mezarlıkları buldozerlerle ezdiler: Cesetleri köpeklere yedirdiler

İsrail, 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılarının seviyesini her geçen gün daha da dehşet verici bir boyuta ulaştırıyor. Son olarak, İsrail askerlerinin çektiği görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dehşetin boyutunu gözler önüne seren görüntüleri, Filistinli gazeteci Yunus Tiravi, X hesabından paylaştı.

Görüntülerde, İsrail ordusunun Gazze'de sivillere yönelik yaptığı saldırılar, tahrip edilen mezarlar ve ölen bir Filistinlinin cesedini yiyen bir sokak köpeği yer aldı.

CAMİ BOMBALADILAR

İsrail askerleri, buldozerlerle yaptıkları yıkımları bir bir kayda aldı. Görüntülere Gazze'deki bir caminin bombalanma anı yansıdı. Videolarda, İsrail askerlerinin yaptıkları saldırılarda gülüp eğlendiği görüldü.

"ÇÜNKÜ BENİ CENAZEYE DAVET ETMEDİNİZ"

Görüntülerde İsrail askerlerinin, Gazze'de bir sivili zorla tünel kazdırmaya çalıştığı görüldü. Ayrıca, İsrail ordusuna ait bir buldozerin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir mezarlığı yerle bir ettiği anlar da kaydedildi.

İsrail askeri, mezarların tahrip edildiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak "çünkü beni cenazeye davet etmediniz" notunu düşerek alaycı bir tavır sergiledi.

KÖPEĞE CESET YEDİRDİLER

En şok edici görüntülerden biri ise, bir sokak köpeğinin Filistinli bir sivilin cesedini yediği anlar oldu. İsrail askeri bu vahşeti kaydederken, görüntünün arka planına "köpek ne yapıyor" isimli şarkıyı ekleyerek adeta dalga geçti.

Görüntülerde ayrıca, İsrail askerlerinin bir camiyi patlayıcılarla havaya uçurduğu ve buldozerlerle Filistinlilere ait araçları paramparça ettiği anlar yer aldı. Bu olaylar, Gazze'deki insani krizi ve İsrail'in bölgede uyguladığı insanlık dışı saldırıları bir kez daha gözler önüne serdi.

ZORLA TÜNEL KAZDIRDILAR

İsrail askerleri, yaptıkları zulüm ve vahşetlerine son sürat devam etti. Görüntülerde bir Filistinliye zorla tünel kazdırdığı anlar paylaşıldı.

40 BİN 265 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

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