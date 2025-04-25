İsrail ateşkes dinlemiyor! Saldırılar tekrar başladı: Can kaybı 2 bini aştı...

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye yeniden başlattığı saldırılarda yaşamını yitiren kişilerin sayısı 2 bini aştı.

Gazze’de bulunan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelere 6’sı enkaz altından çıkarılan 84 Filistinlinin cansız bedenleri ile yaralı 168 kişi götürüldü.

2 BİN 62 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Böylelikle İsrail ordusunun 18 Mart günü ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye tekrar başlattığı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 62’ye, yaralıların sayısı 5 bin 375’e çıktı.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise toplamda 51 bin 439 Filistinli yaşamını yitirirken 117 bin 416 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı, hala çok sayıda cenazenin enkaz altında ya da sokaklarda bulunduğunu fakat bombardıman ve kısıtlamalar sebebiyle sağlık ve sivil savunma ekiplerinin cenazelere ulaşamadığını açıkladı.