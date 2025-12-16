Hamas'ın Telegram hesabından yayımlanan açıklamaya göre Hamed, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ihlallerinin günlük ortalama 25 saldırıya tekabül ettiğini kaydetti.

Hamas yöneticisi Hamed, ateşkesten bu yana İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları sonucu 813 ihlalde bulunduğunu, 400 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve öldürülenlerin yüzde 95'inin çoğu kadın ve çocuk sivillerden oluştuğunu dile getirdi.

Saldırıların yoğunluğunun tehlikeli boyutlarda olduğuna dikkati çeken Hamed, hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu, İsrail'in sivilleri kasten hedef aldığını vurguladı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.