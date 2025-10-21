İsrail’in Gazze’deki katliamları sonrası ateşkes imzalansa da bölgede silahlar susmadı. İsrail güçleri ateşkese rağmen bölgede saldırılarına devam etti. Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 68 bin 216’ya yükselirken 170.361 sivil yaralandı.

İsrail, Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia etse de Hamas ise ateşkese bağlı kaldıklarını açıkladı. Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürdü.

GAZZE’YE 153 TON BOMBA ATTILAR

İsrail Başbakanı Netanyahu, parlamentoda yaptığı konuşmada Gazze’ye ateşkes sonrası adeta bomba yağdırdıklarını açıkladı. Netanyahu, ateşkesin başlamasından bu yana Gazze’ye 153 ton bomba attıklarını belirterek, "Ateşkes sırasında iki asker öldürüldü. Hamas hemen gevşediğimizi hissetti. Gazze Şeridi'nin dört bir yanındaki onlarca hedefi 153 ton bombayla vurduk” dedi.

Filistinli kaynaklar, İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Güney Batı Şeria'daki El Halil kentinin güneyindeki Karmel köyünün doğusunda yerel çiftçilerin kullandığı tarım çadırlarını ateşe verdiğini bildirdi.

Yapıların bölge sakinleri tarafından tarım ve barınma amaçlı kullanıldığı bildirildi. Henüz herhangi bir yaralanma bildirilmedi, ancak saldırı, çoğunlukla İsrail güçlerinin koruması altında olan Filistinli topluluklara yönelik yerleşimci şiddetinin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

ABD’DE ENDİŞE HAKİM

İsrail Gazze’ye saldırılara devam etmesi ABD’de endişelerin artmasına neden oldu. Trump’a yakın kaynaklar Netanyahu’nun anlaşmadan tamamen çekilebileceği yönündeki endişelerin arttığını vurguladı.

Gerginliğin arttığı günlerde ABD Başkanı Trump’ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff İsrailli yetkililer ile görüştü. Görüşmede ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını değerlendirdi.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, ABD tarafı arabulucular Katar, Türkiye ve Mısır'ın, Refah'ta yaşanan ve 2 İsrail askerinin öldüğü olayla ilgili "saldırının Hamas tarafından yönetilmediği veya koordine edilmediği" yönündeki mesajını iletti.

İsrail tarafı ise "İsrailli esirlerin cesetlerinin çıkarılması çalışmalarının hızlandırılması, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirerek cesetleri iade etmesi" isteklerini dile getirdi.

Haberde ayrıca, Gazze Şeridi'nin yeniden imarının tüm cesetlerin iadesine ve Hamas'ın silahsızlanmasına bağlı olduğu bilgisi geçildi.

80 İHLÂL, 97 ÖLÜM

Gazze hükümeti, yaptığı güncel açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim’de ilan edilen ateşkes kararından bu yana 80 ihlâl gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve en az 230 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hükümetin Medya Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, İsrail’in bu ihlallerle uluslararası insani hukuk kurallarını açıkça çiğnediği, "Filistin halkına karşı terör politikasını sürdürdüğü" vurgulandı.

Açıklamada sivillere doğrudan ateş açıldığı, sivillerin gözaltına alındığı, havadan bombardımanlar gerçekleştirildiği bildirildi.