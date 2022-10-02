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İsrail Başbakanı Lapid Erdoğan'la görüşmesini anlattı. Ekiplerimize talimat verdik

Lapid ülkesinin Ankara'ya Büyükelçi atamasının "Türkiye ile ilişkileri iyileştirmede önemli bir adım olduğunu" söyledi. Lapid, Erdoğan'la görüşmesini " Ekiplerimize ekonomik, diplomatik ve turizm ilişkilerini geliştirmek için talimat verdik" diye anlattı.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 15:42
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İsrail Başbakanı Lapid Erdoğan'la görüşmesini anlattı. Ekiplerimize talimat verdik

İsrail Başbakanı Lapid Erdoğan'la görüşmesini anlattı. Ekiplerimize talimat verdik
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İsrail Başbakanı Yair Lapid, İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkilere değindi.

“EKİPLERİMİZE TALİMAT VERDİK”

Aralarında İsrail'in Ankara Büyükelçisi Idit Lilian'ın da yer aldığı bazı atamaların bugün hükümete sunulacağını belirten Lapid, "Bu son bir yıldır üzerinde çalıştığımız Türkiye ile ilişkileri iyileştirmede önemli bir adım. Geçen hafta Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile New York'ta buluştum. Ekiplerimize, ekonomik, diplomatik ve t

Türkiye ile İsrail, 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasının kararlaştırıldığını ve karşılıklı büyükelçi atanacağını açıklamıştı.

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