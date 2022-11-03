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İsrail Başbakanı Lapid’den seçimi kazanan rakibi Netanyahu’ya tebrik

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in, 1 Kasım’da İsrail’de düzenlenen seçimleri kazanan rakibi Binyamin Netanyahu’yu arayarak tebrik ettiği açıklandı.   

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 21:33
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İsrail Başbakanı Lapid’den seçimi kazanan rakibi Netanyahu’ya tebrik

İsrail Başbakanı Lapid’den seçimi kazanan rakibi Netanyahu’ya tebrik
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İsrail Başbakanı Yair Lapid, 1 Kasım’da düzenlenen seçimleri kazanan rakibi eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu’yu tebrik etti. Lapid’in sözcüsü yaptığı açıklamada, Lapid'in Netanyahu'yu arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik ettiğini belirterek, Netanyahu’ya halefi olarak şans dilediğini ve düzenli bir yetki devri olmasını sağlayacağını aktardığını ifade etti. 

İsrail’de son 4 yılda 5’inci kez yapılan seçimlerde, Netanyahu’nun liderliğindeki sağ blok resmi olmayan sonuçlara göre 120 sandalyeli mecliste 65 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu elde etmişti. 
       

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