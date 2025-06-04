İsrail Başbakanı Netanyahu çapraz sorguya alındı! 1788 kez 'hatırlamıyorum' dedi

The Jerusalem Post’un haberine göre, Netanyahu’nun yolsuzluk davasında altı ay önce ilk kez mahkemeye çıkmasının ardından, salı günü gerçekleşen ilk çapraz sorgusunu “bir şaka” olarak nitelendirdi.

İsrail başbakanının sorgusu, kamuoyunda 1000 numaralı dosya olarak anılan, Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve iş insanı James Packer’dan toplam 195 bin dolar değerinde lüks puro ve şampanya ile eşi Sara için 3 bin 100 dolar değerinde mücevher aldığı iddialarına odaklandı.

Çapraz sorgu sırasında Savcı Yonatan Tadmor’a tam 1788 kez hatırlamadığını ifade eden Netanyahu, “Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile.” diyerek soruları yanıtsız bırakmasını savundu.

NETANYAHU’NUN YOLSUZLUK DAVALARI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019 tarihinde Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında “rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla dava açılmasını istemişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu’nun ilk duruşması, 24 Mayıs 2020 tarihinde Kudüs Bölge Mahkemesi’nde yapılmıştı.

Netanyahu, 10 Aralık 2024 tarihinde Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde ifade vermek üzere ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, “1000”, “2000” ve “4000” dosya adlarıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyasında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.