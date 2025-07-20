İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi! Resmi açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi! Resmi açıklama geldi

İsrail basınının geçtiği son dakika haberlerine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu gıda zehirlenmesi geçirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün gece saatlerinde yediği bozuk gıdadan sonra rahatsızlandı.

Yapılan ilk değerlendirmeler sonrası Başbakan’ın gıda zehirlenmesi geçirdiği belirlendi. Sağlık ekipleri, Netanyahu’nun vücudunda bağırsak iltihabı geliştiğini ve dehidratasyon (sıvı kaybı) yaşadığını açıkladı.

Başbakanlık Ofisi tarafından gerçekleştirilen resmi açıklamada, Netanyahu’nun üç gün boyunca çalışmalarını evden gerçekleştireceği ve dinlenerek tedavi göreceği ifade edildi.

HADASSAH HASTANESİ’NDEN AÇIKLAMA

Netanyahu’nun sağlık durumu, Batı Kudüs’te bulunan Hadassah Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Direktörü Prof. Dr. Alon Hershko tarafından evinde kontrol altına alındı. Yapılan muayene sonrası hastaneye yatırılmasına gerek olmadığı fakat doktor gözetiminde tedaviye devam edileceği vurgulandı.

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