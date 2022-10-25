İsrail açıkladı: 'Aslanların İni' lideri öldürüldü

Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aslanların İni örgütünün lideri Vedi el-Havah, diğer bazı kişilerle tasfiye edildi." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Lapid, Filistinli Havah ve diğer kişilerin, iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) ve İsrail ordusunun gece saatlerinde Nablus kentinde düzenlediği operasyonla öldürüldüğünü kaydetti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre de Lapid, "karmaşık" olarak nitelendirdiği Nablus'taki operasyon için birkaç gün önceden hazırlık yapıldığını ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Nablus kentinde İsrail askerlerinin düzenlediği operasyonda 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 33 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

- Nablus merkezli Aslanların İni

Filistin'de kendilerini "Aslanların İni" diye adlandıran silahlı grup ilk olarak eylül başında Nablus'un Eski Şehir bölgesinde bir askeri geçit töreniyle ortaya çıktı.

Grubun içinde farklı Filistinli fraksiyonlarda bulunmuş üyelerin de yer aldığı aktarılıyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, grubun çoğunluğu 18-24 yaş arası silahlı erkeklerden oluşuyor. Grup, amacını Nablus ve çevresini İsrail askerlerinden korumak şeklinde açıklıyor.

Aslanların İni mensuplarınca 11 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüştü. Grup, daha önce İsrail askerlerine ve Yahudi yerleşimcilere düzenlenen 5 ayrı silahlı saldırıyı da üstlenmişti.

İsrail ordusu, bu tarihten itibaren Nablus'a giriş-çıkışları kısıtlamış kenti kuşatmaya almıştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, 13 Ekim'deki açıklamasında, Aslanların İni isimli grubu "ortadan kaldıracaklarını" dile getirerek bölgede istihbarat çalışmalarını artırdıklarını söylemişti.

İsrail güvenlik güçleri, 23 Ekim'de Nablus kentinde Aslanların İni mensubu Tamir el-Keylani'yi patlayıcı düzenek kullanarak öldürmüştü.