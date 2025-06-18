İsrail basınından çarpıcı iddia! İran'ın dini lideri hedef alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail basınından çarpıcı iddia! İran'ın dini lideri hedef alındı

İsrail-İran çatışmasında tansiyon yükselirken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İsrail basınına göre İran'ın dini lideri Hamaney'in sığındığı bölge vuruldu.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırıları başlattığını bildirildi. Saldırılarda, "Tahran bölgesinde İran'a ait askeri noktaların" hedef alındığı savunuldu.

İsrail basını saldırılarda İran Dini Lideri Ali Hamaney'in de bulunduğı bölgenin vurulduğunu açıkladı.

HAVALİMANI YAKINLARINDAN PATLAMA SESİ

Öte yandan AA muhabirinin bölgeden aldığı bilgiye göre, Tahran yakınlarındaki Kerec kentinde havalimanı yakınlarından patlama sesleri duyuldu.

Sosyal medyada yayınlanan ancak resmi makamlarca henüz doğrulanmayan görüntülere göre de İsrail saldırılarında, Tahran'ın kuzeydoğu bölgesi hedef alındı.

AA muhabiri, başkentin kuzeydoğusuna düzenlendiği söylenen saldırıların sesinin Tahran'ın merkezinden duyulmadığını aktardı.

Tahran'a yeni hava saldırılarına ilişkin İran makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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