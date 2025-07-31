İsrail, Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor

Kaynak: AA
İsrail, Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü. İsrailliler, Ramallah'ın Silvad, Ebu Fellah ve Ramun kasabalarında çok sayıda ev ve aracı ateşe verdi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan bir grup Ramallah'a bağlı Silvad, Ramun ve Ebu Fellah kasabalarına saldırı düzenledi.

İsrail askerlerinin himayesindeki saldırganlar Filistinlilere ait çok sayıda ev ve aracı ateşe verdi.

FİLİSTİNLİLERE ATEŞ AÇILDI

İsrail askerleri de Silvad'da Filistinlilere ateş açtı ve gaz bombası attı. Açılan ateş sonucu Hamis Abdullatif Ayyad isimli Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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