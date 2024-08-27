İsrail Batı Şeria'daki mülteci kampına saldırdı. 5 ölü

Filistin Sağlık Bakanlığı, Nur Şems Mülteci Kampı'na yapılan saldırıda yaşamını yitiren 5 Filistinlinin naaşlarının bölgedeki hastaneye getirildiğini duyurdu. Patlamaların ardından bölgeden gelen bilgilere göre, Tulkerim'de dört güçlü patlama sesi duyuldu.

İsrail ordu sözcüsü, saldırının hedefinin, Nur Şems Mülteci Kampı'nda yer aldığı iddia edilen bir "operasyon odası" olduğunu açıkladı. Ancak bu açıklama, bölgede artan sivil ölümler ve altyapı yıkımlarıyla ilgili endişeleri gidermedi.

Son dönemde, Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentler, özellikle Tulkerim, Cenin ve Tubas gibi bölgelerdeki mülteci kampları, İsrail'in yoğun askeri operasyonlarına ve sivil halka yönelik cezalandırma amaçlı saldırılara sahne oluyor. Bu durum, uluslararası hukuk uzmanları tarafından, İsrail'in işgalci güç olarak üstlendiği yükümlülüklere aykırı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun düzenlediği yaklaşık 60 hava saldırısının bu yükümlülüklere ters düştüğünü belirtiyor.

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