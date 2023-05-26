İsrail Batı Şeria'yı hedef aldı

Ramallah'ın doğusundaki Mugayyir Beldesinin Başkanı Emin Ebu Alya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin belde çevresindeki Filistinli çiftçilere saldırdığını ve Filistinlilere ait dört aracı yaktığını belirtti.

Bunun üzerine Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında olaylar çıktığını kaydeden Ebu Alya, Yahudi yerleşimcilerin taş ve sopaların yanı sıra gerçek mermi kullandığını ifade etti.

İsrail ordusunun Yahudi yerleşimcilere koruma sağlamak için Filistinli çiftçilere göz yaşartıcı gaz bombaları atarak müdahale ettiğini aktaran Ebu Alya, olaylarda 4 sivilin yaralandığını söyledi.

Yaralananlardan birinin başına gerçek mermi isabet ettiğini ve hastaneye kaldırıldığını kaydeden Ebu Alya, diğerlerinin taş ve sopalar nedeniyle yaralandığını aktardı.

Ebu Alya, beldenin yıllardır Yahudi yerleşimcilerin ve İsrail askerlerinin saldırılarına maruz kaldığını da kaydetti.

Avrupa Birliği Filistin Temsilciliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Burka ve Mugayyir beldelerindeki saldırılarının, yaralanmaların yanı sıra Filistinlilerin evlerinin tahrip olmasına da neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) verileri, işgal altındaki Filistin topraklarında Filistinlilere yönelik Yahudi yerleşimci saldırılarında artış olduğunu ve bu saldırıların daha şiddetli hale geldiğini gösteriyor." denildi.

İsrail askerleri Mugayyir beldesinin girişini 18 gündür kapalı tutuyor. (AA)