İsrail, Beyrut’a 9 hava saldırısı düzenledi

Kaynak: İHA
İsrail, Beyrut’a 9 hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a en az 9 hava saldırısı düzenledi.

Hava saldırılarında Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının bürosu da hedef alındı.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları havadan ve karadan sürüyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a en az 9 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda, Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının ofisi de hedef alındı. Al-Mayadeen, saldırıyı doğrulayarak saldırı öncesi ofisin boşaltıldığını belirtti. Saldırılardaki yaralı ve can kaybı sayısı henüz bilinmiyor.

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