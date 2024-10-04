İsrail Beyrut’ta 15 noktayı vurdu

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Beyrut'ta bugün 15 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlendiği ve vurulan yerlerin "Hizbullah'a ait hedefler olduğu" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hava saldırılarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

İsrail ordusunun son günlerde artırdığı hava saldırıları, Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusundaki Bekaa Vadisi ve Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde yoğunlaşıyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Devlet Hastanesinde düzenlediği basın açıklamasında 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölenler, yaralananlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Ebyad, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 127'si çocuk 1974 kişinin öldüğü, 9 bin 384 kişinin yaralandığı aktardı.

İsrail'in saldırılarında 40 sağlık ve ilk yardım personelinin hayatını kaybettiğini ifade eden Ebyad, çok sayıda sağlık merkezinin de hasar aldığını belirtti.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan-İsrail sınırında kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırısı düzenleme başladı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.

Lübnan'daki saldırılar nedeniyle 160 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini belirten Ghebreyesus, bunların yüzde 70'inin savaştan kaçıp Lübnan'a sığınan Suriyeliler olduğunu ifade etti.

Ghebreyesus, "Lübnan'ın güneyinde 37 sağlık tesisi kapatılırken, Beyrut'ta 3 hastane, personel ve hastaları tamamen tahliye etmek zorunda kaldı. Diğer 2 hastane de kısmen tahliye edildi. Sağlık hizmetleri saldırı altında olmaya devam ediyor. Sadece Lübnan'da son 24 saatte 28 sağlık çalışanı öldürüldü. Birçok sağlık çalışanı, bombardımanlar nedeniyle çalıştıkları bölgelerden kaçtıkları için göreve gelmiyor. Bu, kitlesel travma yönetiminin sağlanmasını ve sağlık hizmetlerinin sürekliliğini ciddi şekilde kısıtlıyor." dedi.

DSÖ olarak Lübnan Sağlık Bakanlığı ile hastanelerde travma ve toplu yaralanmalara etkili şekilde müdahale için koordineli çalıştıklarını kaydeden Ghebreyesus, "Yarın büyük bir travma ve tıbbi malzeme sevkiyatı yapmayı planladık. Maalesef Beyrut'taki havalimanının neredeyse tamamen kapanması nedeniyle bu mümkün olmadı." diye konuştu.

Lübnan'ın en çok ihtiyaç duyduğu ve hayat kurtarıcı olan yardım malzemelerini ulaştırmak için uçuşların kolaylaştırılması çağrısında bulunan Ghebreyesus, bölge için ateşkes, siyasi çözüm ve barış çağrılarını yineledi.