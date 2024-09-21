İsrail Beyrut’ta 31 kişiyi öldürdü

Kaynak: AA
İsrail Beyrut’ta 31 kişiyi öldürdü

İsrail'in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 3'ü çocuk, 7'si kadın olmak üzere 31’e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, konuya ilişkin Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi. Ebyad, İsrail'in başkent Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 31’e yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ebyad, halen kimliği belirlenemeyen ölülerin olduğunu ve İsrail'in son saldırılarında yaralananlara 2 binden fazla cerrahi operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Ebyad, "İsrail'in güney banliyölerine dün düzenlediği saldırı tanımlanmış bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının ise 70'e yükseldiğini ifade etti.

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