İsrail, Beyrut’un merkezine saldırdı: 5 ölü, 24 yaralı

Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail bir kez daha Lübnan’a saldırdı. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu başkent Beyrut'un merkezindeki Zukak el-Blat bölgesine hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yoğun bir nüfusun yaşadığı bölgeye yönelik saldırıda en az 5 kişinin öldürüldüğünü, 24 kişinin yaralandığını belirtildi. Görgü tanıkları saldırıda 2 binanın hedef alındığını söylerken, olayın parlamento, büyükelçilik binaları ve başbakanlık sarayı gibi yapılara yakın bir bölgede yaşanması güvenlik endişelerini artırdı.