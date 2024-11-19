İsrail, Beyrut’un merkezine saldırdı: 5 ölü, 24 yaralı

Kaynak: İHA
İsrail, Beyrut’un merkezine saldırdı: 5 ölü, 24 yaralı

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail bir kez daha Lübnan’a saldırdı. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu başkent Beyrut'un merkezindeki Zukak el-Blat bölgesine hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yoğun bir nüfusun yaşadığı bölgeye yönelik saldırıda en az 5 kişinin öldürüldüğünü, 24 kişinin yaralandığını belirtildi. Görgü tanıkları saldırıda 2 binanın hedef alındığını söylerken, olayın parlamento, büyükelçilik binaları ve başbakanlık sarayı gibi yapılara yakın bir bölgede yaşanması güvenlik endişelerini artırdı.

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