İsrail binlerce yedek askeri göreve çağırdı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını genişletme planları kapsamında binlerce yedek askeri göreve çağırdığı ancak bu askerlerin önemli bir bölümünün "yorgunluk" nedeniyle çağrıya uymayabileceği belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin, ordu içinden adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Gazze Şeridi'ndeki saldırıların genişletilmesi amacıyla İsrail'in kuzey sınırı ve Batı Şeria'da görev yapan düzenli birliklerin yerini yedek askerlerin alacağı belirtildi.

"KUZEY SINIRI VE BATI ŞERİA'DA GÖREV ALACAKLAR"

"Yedek askerlerin büyük çoğunluğu, Gazze Şeridi'ndeki operasyonların yoğunlaştırılması amacıyla yeniden konuşlandırılacak düzenli birliklerin yerine kuzey sınırı ve Batı Şeria'da görev yapacak." ifadeleri kullanılan haberde, birçok komutan ve askerin tebligat almadan önce "yorgunluk" gerekçesiyle bir sonraki muharebeye katılmayı düşünmediklerini açıkladığı kaydedildi.