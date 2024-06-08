İsrail bir eve saldırdı: 4 ölü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu kuzey Gazze'deki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybederken, 8'i çocuk olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail askerleri Tulkerim'in doğusundaki Anebta kasabasına baskın yaptı. Baskın sırasında çok sayıda eve zorla giren ve arama yapan İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu sırtından vurulan 20 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik sürekli ihlallere karşılık" olarak 7 Ekim 2023'te İsrail'e kapsamlı bir saldırı düzenlemişti. O tarihten bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail'in düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk ve 10 bin 279'u kadın olmak üzere toplam 36 bin 731 Filistinli hayatını kaybetti, 83 bin 530 kişi ise yaralandı.