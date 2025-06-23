İsrail bir kez daha Fordow’u vurdu

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail bir kez daha Fordow’u vurdu

İran’ın Fordow nükleer tesisi bir kez daha saldırıların hedefi oldu. Saldırı bu defa İsrail’den geldi. İsrail güçleri daha önce de Fordow’a bombalar atmıştı.

Tasnim haber ajansının aktardığına göre, Kum İli Kriz Yönetimi Merkezi Sözcüsü, İsrail ordusunun ABD saldırılarının hedefi olmasından bir gün sonra İran'ın Fordow nükleer tesisine saldırdığını bildirdi.

Yetkili, bölgedeki sakinler için herhangi bir tehlike olmadığını söyledi.

İsrail daha önce de Fordow’a saldırılar düzenlemişti.

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI’NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan Fordow ile ilgili açıklama geldi.

Uluslararası Atom Enerji Ajansı Başkanı Rafael Grossi, ABD’nin saldırısında yeraltı bombalarının kullanıldığını belirterek, şu anda hasar konusunda net bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Ancak Grossi, yeraltındaki tesiste ciddi bir hasar olabileceğini kaydetti.

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