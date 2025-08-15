İsrail bir ülkeyi daha vurdu!

Lübnan resim ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye kentine bağlı Ali et-Tahir ormanlık alanlarına yönelik şiddetli bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

Haberde başka detay verilmedi.

İsrail ordusundan da henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.