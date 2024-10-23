İsrail BM aracını vurdu: 2 ölü

Kaynak: İHA
İsrail BM aracını vurdu: 2 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler yardım ajansı UNRWA'ya ait aracı vurdu. Saldırıda 2 kişi öldü.

İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir al-Balah kentinin güneyinde yer alan Selahaddin Caddesi'nde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait aracı hedef aldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini dün yaptığı açıklamada, "İsrail "in yaklaşık 3 haftadır aralıksız bombardımanları devam ederken, ölü sayısı da artıyor. Çalışanlarımız yiyecek, su veya tıbbi bakım bulamadıklarını bildiriyor. Her yerde ölüm kokusu var, cesetler yollarda veya molozların altında bırakılıyor. Cesetleri temizleme veya insani yardım sağlama görevleri reddediliyor" ifadesini kullanmıştı.

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