İsrail BM utanç listesine eklendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail BM utanç listesine eklendi

Birleşmiş Milletler, İsrail’i “BM utanç listesi”ne dahil etti. İsrail’den BM’ye gelen tepkide ise, “İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusu” denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, çoğu çocuk olmak üzere binlerce sivili hedef alırken, uluslararası tepkilere rağmen insancıl hukuku ihlal ediyor. Saldırıların durdurulması için çeşitli girişimler sürerken, Birleşmiş Milletler (BM) bir karar daha aldı. İsrail, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından sunulan ve silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik hak ihlallerini belgeleyen yıllık raporun ekinde yer alan 'BM utanç listesi'ne dahil edildi.

Rusya'nın da bulunduğu bu listeye eklenen İsrail'e, Başbakanlık Ofisi'nden sert tepki geldi. Yapılan açıklamada, "BM, bugün Hamas’ın destekçileri arasına katılarak kendisini tarihin kara listesine sokmuştur. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) dünyanın en ahlaklı ordusudur ve BM'nin hiçbir hayal ürünü kararı bunu değiştirmeyecektir" denildi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan da karara tepki gösterdi. Erdan, "İsrail ordusunun dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu biliyorsunuz. Bu ahlaksız karar sadece Hamas'ı ödüllendirecektir. Bugün kara listeye alınan tek kişi, savaş başladığından bu yana ve hatta daha önce aldığı kararlarla teröristleri ödüllendiren, onları çocukları terör eylemlerinde kullanmaya teşvik eden genel sekreterdir" şeklinde konuştu.

Erdan, Guterres'in bu kararının savaşı uzatacağını ve acıları artıracağını belirterek, "Yazıklar olsun ona" ifadelerini kullandı.

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