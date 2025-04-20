İsrail bomba yağdırıyor! Ateşkesi ihlal etti

Gazze'de ateşkesi bozarak Orta Doğu'yu yeniden kan gölüne çeviren İsrail, Lübnan'a da bomba yağdırmaya devam ediyor.

Son olarak Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinden beri ülkenin güneyinde yoğun uçuşlarını sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının, Nebatiye kentine bağlı Arnun, Kefr Tebnin ve Yahmur Eş-Şıkeyf yakınlarını bir dizi saldırıyla hedef aldığı aktarıldı.

LÜBNAN'A HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail ordusunun, Cizzin bölgesinde de birkaç noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Söz konusu saldırıların yol açtığı maddi hasar ya da can kayıplarına dair ise bilgi verilmedi.

İsrail'in gün içinde Lübnan'ın güneyindeki Sayda ve Nebatiye kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024 tarihinde varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.