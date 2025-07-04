İsrail bombalamıştı: Yıldız futbolcu saldırıda hayatını kaybetti

İsrail ordusunun geçen hafta Gazze Şeridi'nin merkezindeki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında Filistin Megazi Hizmetler Kulübü'nün eski milli futbolcusu Muhammed Fadl el-Li de ağır yaralanmıştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Li'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Megazi Hizmetler Kulübü'nde futbol kariyerini sürdüren Li, geçmişte Filistin milli takımında da forma giymişti.

Filistin Futbol Federasyonu, daha önce Gazze'de birçok kulüpte oynayan futbolcu Mustafa Ebu Amira'nın da İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Federasyonun 29 Haziran raporuna göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da sürdürdüğü saldırılarda, çeşitli spor dallarında 785 sporcu ve idareci yaşamını yitirdi.