İsrail boykotunu delen AKP'lileri böyle savundu: Eleştirenlere bakarım adam mı diye...

Düzenleme: Ümit Karadağ
İsrail boykotunu delen AKP'lileri böyle savundu: Eleştirenlere bakarım adam mı diye...

Rize’de 'İsrail boykotu'nu delerek Burger King açılışına giden AKP’lileri savunmak isteyen Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, yazdığı açıklamayı okumakta zorlandı. Katmer, “Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye" ifadelerini kullandı.

Rize’de Burger King açılışına AKP’li belediye başkanları ve yöneticilerinin katılması tartışma yaratmıştı. Açılış günü restoranın İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle protesto eden bir üniversite hocası tekme tokat dayak yemişti.

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“BİZE İSRAİL YAHUDİ UŞAKLARI DİYENLERE CEVABIM…”

"İsrail boykotu"nu delen AKP’liler hakkında konuşan AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, şunları söyledi:

"Mevzu anlaşılmış dersime çalışmışım arkadaşlar, okuduğum yerden fetva veririm. Öncelikle keşke o açılış olmasaydı. İkincisi biz şiddete her yönüyle karşıyız. Şiddetin yapılması, öğretim görevlisine kim olursa olsun arkadaşlar yapılmasına karşıyız. Bizi linç edenler, İsrail uşakları Yahudi uşakları diyenlere bu okuyacağım şeyle beraber anlayacaksınız. Bütün konuşmalar bunun içerisindedir. Mevlâna der ki; suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet lakin bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye'.

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İki; zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Boğmasın ki üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale, yumuşak başlıyım ama kim demiş uysal koyunum. Bütün bu yapılan bütün yapılan bu şeylerin altındaki cevabım budur."

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"CUMANIZ MÜBAREK OLSUN"

Bir gazetecinin “Açılışta AKP’li belediye başkanları vardı, açılış kurdelesini onlar kesti” demesi üzerine Katmer, "Cumanız mübarek olsun" demekle yetindi.

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