İsrail bu kez de havalimanı hedef aldı! Yoğun bombardıman sürüyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Andraee Avichay, Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Sana Uluslararası Havalimanı bölgesinde yaşayanları insanları, kendi güvenlikleri için bölgeyi "boşaltmaya ve derhal terk etmeye" çağırdı. Bu çağrının hemen ardından İsrail uçakları Sana Uluslararası Havalimanı'nı bombalamaya başladı.

Avichay, ordunun resmi sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Sana Uluslararası Havalimanı bölgesinde bulunan herkese ve sizin güvenliğiniz için, sizden, havalimanı bölgesini, Sana Uluslararası Havalimanı'nı derhal boşaltmanızı ve yakın çevrenizdeki herkesi bu bölgenin derhal boşaltılması gerektiği konusunda uyarmanızı rica ediyoruz. Tahliye edilmemeniz ve bulunduğunuz yerden uzaklaşmamanız sizi tehlikeye atar."

İsrail uçakları, bu çağrısının ardından, Sana Uluslararası Havalimanı'nı bombalamaya başladı. Bombardıman görüntüleri sosyal medyadan paylaşılırken, saldırı, Yemen halkında büyük bir paniğe neden oldu.

Yemen'de bulunan Husiler, 4 Nisan Pazar İsrail'in Tel Aviv şehrine bulunan Ben Gurion Havalimanı'na füze saldırısında bulunmuştu.