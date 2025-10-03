İsrail bu kez de Lübnan'daki barış gücüne İHA’larla saldırdı!

UNIFIL, dün İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan'ın güneyindeki barış gücü personeli ve Lübnan askerlerine insansız hava araçları ile saldırdığını duyurdu. Açıklamada, görevlilerin ve askerlerin Maroun al-Ras köyünde İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında yıkılan evlerin enkazını temizleyen sivil işçilere destek verirken İsrail'in saldırısına uğradığı belirtildi.

Açıklamada, "Yerel saat ile 11.30 sıralarında iki farklı bölgede kazı araçlarının yaklaşık 500 metre yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Kısa bir süre sonra ilk grup bir insansız hava aracının (İHA) üzerlerinden uçtuğunu ve 30 ila 40 metre kadar yakınlarında bir patlama yaşandığına tanıklık etti. Yaklaşık 20 dakika sonra ise ikinci grup, başka bir İHA'nın bir el bombası bıraktığını ve bu bombanın başlarının sadece 20 metre üzerinde patladığını gördü" ifadelerini kullanıldı.

UNIFIL olaylarda kimsenin yaralanmadığını ve enkaz temizleme çalışmaların sürdüğünü açıklarken, IDF'nin durum hakkında bilgilendirildiğini ve saldırıların hemen durdurulmasının talep edildiğini de bildirdi. İsrail'in faaliyetlerinin kınandığı açıklamada, saldırıların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını ihlal ettiği belirtildi. UNIFIL'in açıklamasında ayrıca, "IDF'yi gözlemci güçlere, sivillere ve Lübnan askerlerine yönelik saldırılarına son vermeye ve görevimizi engellenmeden yerine getirmemiz için imkanlar tanımaya çağırıyoruz" denildi.

IDF konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.