İsrail bugüne kadar 1130 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da, 7 Ekim'den bu yana 1130 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail bugüne kadar 1130 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Kurumundan, İsrail'in Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin gece ve sabah saatlerinde "sistematik kitlesel intikam operasyonları kapsamında", aralarında serbest bırakılan eski tutukluların da bulunduğu en az 65 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin çoğunluğu Ramallah, El-Halil ve Kudüs olmak üzere Cenin, Nablus, Tubas ve Selfit kentlerinde de "gözaltı operasyonu" yürüttüğü kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldıkları Filistinli sayısının 1130'a yükseldiği belirtildi.

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