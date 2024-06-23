İsrail Büyükelçisi Kolombiya’yı terk etti

İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Kolombiya'ya teşekkür etti ve diplomatik görev süresinin sona erdiğini duyurdu.

Dagan paylaşımında "Çok teşekkür ederim Kolombiya. Bize karşı çok naziktiniz. İki yıl boyunca kardeş ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk için yorulmadan çalıştınız. Sizi şimdiden özlemeye başladım. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Manjarrez ise yerel basında yer alan haberlere göre, Haziran ayının sonuna kadar İsrail'deki diplomatik misyonunu tamamlayacak.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyurmuştu.

Petro, "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını" savunarak, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde; soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.