İsrail Büyükelçisi Kolombiya’yı terk etti

Kaynak: AA
İsrail Büyükelçisi Kolombiya’yı terk etti

Kolombiya'nın Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından İsrail'in Bogota Büyükelçisi ülkeden ayrıldığını açıkladı.

İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Kolombiya'ya teşekkür etti ve diplomatik görev süresinin sona erdiğini duyurdu.

Dagan paylaşımında "Çok teşekkür ederim Kolombiya. Bize karşı çok naziktiniz. İki yıl boyunca kardeş ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk için yorulmadan çalıştınız. Sizi şimdiden özlemeye başladım. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Manjarrez ise yerel basında yer alan haberlere göre, Haziran ayının sonuna kadar İsrail'deki diplomatik misyonunu tamamlayacak.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyurmuştu.

Petro, "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını" savunarak, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde; soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Son Haberler
İşte Mourinho'nun istediği golcü. 'Kara Boğa' diyorlar ona Spor
İşte Mourinho'nun istediği golcü. 'Kara Boğa' diyorlar ona
Fırtına ve şiddetli rüzgar geliyor. Meteorolojiden iki bölgeye uyarı Gündem
Fırtına ve şiddetli rüzgar geliyor. Meteorolojiden iki bölgeye uyarı
Avrupa basını Arda Güler'e şaşırdı Spor
Avrupa basını Arda Güler'e şaşırdı
Yazın buzdolabını doğru kullanmanın püf yöntemleri Keşfet
Yazın buzdolabını doğru kullanmanın püf yöntemleri
Samsun’da şehir eşkıyaları dehşet saçtı. 6 aylık bebeğin koluna camlar girdi. 70 yaşındaki adamın kafasını kırdılar Yerel Haberler
Samsun’da şehir eşkıyaları dehşet saçtı. 6 aylık bebeğin koluna camlar girdi. 70 yaşındaki adamın kafasını kırdılar
Yeniçağ Gazetesi: Gözü kararan iktidar Deli Dumrul'a döndü Gündem
Yeniçağ Gazetesi: Gözü kararan iktidar Deli Dumrul'a döndü
Milli takım şampiyon oldu Spor
Milli takım şampiyon oldu