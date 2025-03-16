İsrail, cami çevresine dronla ateş açtı, cemaat paniğe kapıldı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail, cami çevresine dronla ateş açtı, cemaat paniğe kapıldı!

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki Cafer-i Tayyar Camisi'nde iftar yemeği sırasında İsrail ordusunun Quadcopter tipi drondan cami çevresine ateş açması sonucu özellikle çocuklar başta olmak üzere cami cemaati arasında korku ve paniğe neden oldu.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda, İsrail ordusunun Quadcopter tipi drondan Cafer-i Tayyar Camisi çevresine ateş açtığı ve iftar için camiye gelen çocukların, yoğun ateş altında mahsur kalarak yemek yiyemedikleri anlar yer aldı.

Videoyu çeken kişi de İsrail ordusuna ait drondan ateş açılması dolayısıyla cemaatin ve çocukların akşam namazını kıldıktan sonra cami içerisinde mahsur kaldığını belirtti.

Aynı kişinin, elindeki yiyecekle korku içinde caminin duvarına yaslanan ve oraya sığınmaya çalışan bir çocuğu teselli ettiği ve bu sırada dronun caminin çevresine ateş etmeyi sürdürdüğü görülüyor.

Dron saldırısında ölen ya da yaralanan olmadı.

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